Теракт в рок-пабе "Стена": дело поступило в Харьковский апелляционный суд

В суд поступило уголовное производство по делу Марины Ковтун, в отношении которой 7 октября Киевским районным судом был вынесен приговор за организацию взрыва в харьковском пабе "Стена", сообщили в пресс-службе Харьковского апелляционного суда.

Напомним, 52-летнюю харьковчанку признали виновной по статьям "Теракт" и "Незаконное хранение оружия" и приговорили к 11 годам лишения свободы.

В настоящее время, после определения для рассмотрения состава суда, председательствующий по делу, судья Петр Гришин, заявил самоотвод - на том основании, что ранее он принимал участие во время негласных следственных действий.

Сейчас дело передано для определения другого состава суда, а именно: председательствующего по делу.

Напомним, 9 ноября 2014-го в рок-пабе «Стена», расположенном на улице Рымарской, прогремел взрыв.

По версии следствия, Марина Ковтун передала активированное взрывное устройство в обычном пакете сообщнику, после чего он занес его в заведение и оставил там. Примерно через 20 минут раздался взрыв. В результате теракта на больничных койках оказалось больше десятка человек. Двое из них получили крайне тяжелые ожоги.

Агентство Телевидения Новости