Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:13
Просмотров: 84

Теракт в рок-пабе "Стена": дело поступило в Харьковский апелляционный суд

Теракт в рок-пабе Стена: дело поступило в Харьковский апелляционный суд

В суд поступило уголовное производство по делу Марины Ковтун, в отношении которой 7 октября Киевским районным судом был вынесен приговор за организацию взрыва в харьковском пабе "Стена", сообщили в пресс-службе Харьковского апелляционного суда.

Напомним, 52-летнюю харьковчанку признали виновной по статьям "Теракт" и "Незаконное хранение оружия" и приговорили к 11 годам лишения свободы.

В настоящее время, после определения для рассмотрения состава суда, председательствующий  по делу, судья Петр Гришин, заявил самоотвод - на том основании, что ранее он принимал участие во время негласных следственных действий.

Сейчас дело передано для определения другого состава суда, а именно: председательствующего по делу.

Напомним, 9 ноября 2014-го в рок-пабе «Стена»,  расположенном на улице Рымарской, прогремел взрыв.

По версии следствия, Марина Ковтун передала активированное взрывное устройство в обычном пакете сообщнику, после чего он занес его в заведение и оставил там. Примерно через 20 минут раздался взрыв. В результате теракта на больничных койках оказалось больше десятка человек. Двое из них получили крайне тяжелые ожоги.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 