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Жителю Канады встроили камеру вместо глаза

Жителю Канады встроили камеру вместо глаза

Житель Канады вставил себе вместо потерянного глаза видеокамеру. Об этом сообщает Daily Mail.

Канадец Роб Спенс еще в детстве потерял правый глаз.

Вместо обычного импланта мужчина решил вмонтировать себе в глаз камеру. Устройство назвали айборг от английского "глаз" и киборг.

Камера записывает все, что видит Спенс, в том числе и как он моргает.

В устройство встроили красную светодиодную подсветку, и теперь его глаз светится как у терминатора.

Микрокамера не подключена к глазному нерву и не передает изображение в мозг.

Мужчина может записывать все, что видит, на протяжении 30 минут, а данные по беспроводному соединению передаются в хранилище.

Кроме того, Спенс может смотреть видео как онлайн, так и в записи.

Агентство Телевидения Новости

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