Новые подробности о стрельбе на Новых Домах

Сообщение о том, что на улице Танкопия произошла стрельба поступило в полицию около семнадцати тридцать. По информации полиции, в тот вечер 48-летний мужчина приехал к дому с водителем. Когда они выходили из машины, неизвестный открыл огонь по обоим. Прозвучало как минимум три выстрела. Пистолет был с глушителем, поэтому жители многоэтажки звуков выстрелов не услышали.

Мария, местная жительница

Увидели, когда уже полиция стояла. Ничего не слышала. - Ни выстрелов, ничего такого. - Ничего

Несколько пуль попали мужчине в живот, он умер до приезда скорой. В водителя нападающий не попал. Погибшим оказался директор бюро при кладбище номер три - Виталий Шульга. В доме по улице Танкопия с семьей жил много лет. У него осталась жена и трое детей.

Ирина, соседка погибшего

Живет здесь. Ритуальщик. Ничего плохого. Всем всегда помогал, если кто-то где-то умирал. Все к нему обращались

Убийца после стрельбы скрылся в направлении проспекта Петра Григоренко. В Харькове ввели в действие операцию «Сирена».

Андрей Шарнин, заместитель начальника СУ ГУНП в Харьковской области

За даним фактом, слідчими управління внесено до ЄРДР кримінальне провадження за статтею «умисне вбивство», з додатковою кваліфікацією «вбивство на замовлення», та «вбивство двох та більше осіб»

По данным полиции, нападающему на вид около тридцати лет, рост - сто семьдесят пять - сто семьдесят семь сантиметров. Спортивного телосложения, одет в черную куртку с высоким воротником, черную шапку, возможно, с рисунками белого цвета.

Сегодня на двери в подъезд дома, где произошла стрельба расклеили объявления о розыске злоумышленника. Люди говорят, до сих пор не могут оправиться от ужаса. Ведь ровно год назад в середине января прошлого года двое неизвестных в масках напали на заместителя гендиректора "Харьковоблэнерго", который живет в этом же доме, он сосед убитого накануне. Нападающих до сих пор не нашли, дело не двинулось с места. Уже тогда люди предполагали, что злоумышленники могли просто перепутать его с погибшим накануне. Говорили, что ему неоднократно поджигали автомобили. И вот теперь, мол, киллеры добрались до того, кто им был нужен.

Римма, соседка погибшего

Очень хороший был человек, да, хороший, но что-то помешал в чем-то

Стреляли в мужчину именно у машины Александра. Он смывает с машины остатки специального вещества. О том, что у подъезда лежит окровавленное тело соседа, узнал, когда на место прибыли правоохранители.

Александр, сосед погибшего

Просто беспредел, беспредел. Жалко парня, хороший человек был

Виталий Шульга на городском кладбище №3 работал с 94 года. О том, угрожали ли мужчине враги здесь не знают.

Давно он работал здесь. 20 лет - Когда вы узнали о том, что произошло? - Вчера

В полиции говорят, за совершение преступления нападающему грозит наказание в виде тюремного заключения на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы.





Агентство Телевидения Новости