Харьковских патрульных дважды за день пытались подкупить
Харьковским патрульным сегодня днем, 19 января, дважды предлагали взятки водители-нарушители правил дорожного движения.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.
Так, в первом случае за нарушение правил дорожного движения патрульные остановили автомобиль Toyota Corolla.
Водителю полицейские сообщили, что в отношении него будут составлены соответствующие административные материалы по части 2 статьи 122 КоАП.
После этого мужчина предложил инспекторам неправомерную выгоду в сумме двести гривен.
Второй случай произошел также сегодня днем на улице Евгения Котляра: патрульные обнаружили автомобиль Daewoo Sens, водитель которого также нарушил ПДД Украины.
Чтобы избежать административной ответственности, водитель предложил патрульным неправомерную выгоду в сумме двести гривен.
На предупреждение об уголовной ответственности за предоставление взятки должностному лицу граждане не реагировали, поэтому нарушители были задержаны, а на места событий были вызваны следственно-оперативные группы.
В действиях нарушителей усматривается уголовная ответственность за ст.369 УК (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).