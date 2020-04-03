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Харьковского предпринимателя будут судить за гибель рабочего при демонтаже крыши

Харьковского предпринимателя будут судить за гибель рабочего при демонтаже крыши

В Харькове в суд направлен обвинительный акт в отношении предпринимателя по ч. 2 ст. 272 УК Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на предприятии лицом, которое обязано их соблюдать, повлекшее гибель человека).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По информации начальника отдела прокуратуры области Станислава Муратова, руководитель предприятия по строительству жилых и нежилых зданий по договору должен был выполнить капитальный ремонт многоквартирного жилого дома на одной из улиц города. 

Как отмечается, предприниматель должным образом не организовал проведение ремонтных работ и допустил неквалифицированного работника к их выполнению.

Также, по данным следствия, с указанным работником не были проведены соответствующие инструктажи по безопасному выполнению работ, и его не обеспечили средствами индивидуальной защиты. 

В результате этого в октябре 2018 года этот рабочий, осуществляя демонтаж крыши дома без предохранительного пояса и страховочного каната, упал с крыши и от полученных травм погиб.

Теперь предпринимателю грозит наказание по санкции статьи в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

 

Агентство Телевидения Новости

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