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В финальной серии плей-офф определился чемпион Беларуси по хоккею
Чемпионат Беларуси по хоккею завершен. И отнюдь не из-за коронавируса. Просто в финальной серии плей-офф до четырех побед сыгран заключительный матч.
Таковым оказался 5-й поединок противостояния минской "Юности" с солигорским "Шахтером". "Юность добыла победу в овертайме - 3:2, а вместе с этой победой выиграла всю серию - 4-1.
"Юность" в 9-й раз в своей истории стала чемпионом Беларуси по хоккею.
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