В финальной серии плей-офф определился чемпион Беларуси по хоккею

Чемпионат Беларуси по хоккею завершен. И отнюдь не из-за коронавируса. Просто в финальной серии плей-офф до четырех побед сыгран заключительный матч.

Таковым оказался 5-й поединок противостояния минской "Юности" с солигорским "Шахтером". "Юность добыла победу в овертайме - 3:2, а вместе с этой победой выиграла всю серию - 4-1.

"Юность" в 9-й раз в своей истории стала чемпионом Беларуси по хоккею.





Агентство Телевидения Новости