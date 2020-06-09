Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:21
Просмотров: 132

Украина возобновит авиасообщение со странами с контролируемой эпидемической ситуацией

Украина возобновит авиасообщение со странами с контролируемой эпидемической ситуацией

Министерство иностранных дел Украины на двустороннем уровне активно обсуждает вопросы возобновления авиасообщения с другими странами. Вскоре возможно возобновление авиасообщения с Азербайджаном, Болгарией, Грузией, Турцией и Кипром. Об этом заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, Украина возобновит авиасообщение со странами с контролируемой эпидемической ситуацией и у которых уже действует регулярное авиасообщение и отсутствуют ограничения на въезд граждан Украины.

Енин рассказал об ограничениях других стран в отношении людей, которым разрешено прилетать, либо ограничений регионов, откуда запрещены рейсы из-за вспышки там пандемии.

"Например, подавляющее большинство стран осуществляет контроль за симптомами. В то же время отдельные страны, например, Австрия, Китай, Япония проводят еще и обязательные тестирования на наличие коронавируса по прилету. Такие страны, как Кипр, Сингапур или Объединенные Арабские Эмираты осуществляют быстрые тесты", - рассказал он.

По его словам, практически во всех странах существует и обязанность по самоизоляции. В Австрию, Чехию, Сербию можно въехать со справкой о сделанном в течение последних двух-четырех дней теста на отсутствие вируса.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 