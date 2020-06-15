Первый авиарейс после карантина: как в Харькове "запускают небо"

Наталья вместе с мужем и детьми планировала в апреле выехать из Харькова в Гданьск, но помешал коронавирус. Поэтому пришла сдавать билеты. Маршрут их путешествия теперь придется корректировать, но ничего не поделаешь.

Наталья, пассажир аэропорта «Харьков»:

10 апреля должны были улететь, не улетели, ну а теперь же ничего не летает, только по Украине, а мне надо заграницу. - Далеко планировали? - В Польшу.

Как рассказали в аэропорту, рейс "Киев-Харьков", который сегодня ждут в аэропорту, первый после трехмесячного карантина. Ранее сообщалось, что первыми из Киева в Харьков будут лететь клиенты "МАУ" 12 июня, однако, авиакомпания пересмотрела расписание и заявила об отмене продажи билетов до 1 августа. Что касается международных авиаперелетов, то с 19 июня должен появиться в расписании рейс в Минск, заявил коммерческий директор аэропорта Владислав Ильин. Старт большинства международных перелетов ожидают в июле. Тем временем, телефоны аэропорта красные, люди выясняют множество вопросов.

Владислав Ильин, коммерческий директор аэропорта "Харьков":

Очень много обращений ежедневно - десятки обращений, в основном люди спрашивают, когда возобновятся полеты по тому или иному направлению. И, если уже на этот день у пассажира его рейс не состоялся, спрашивают, как возвращать билеты, можно ли вернуть, можно ли перербронировать на другую дату.

В терминале установлены защитные экраны на стойках регистрации, которые разделяют работников аэропорта и пассажиров. Также появилась разметка для соблюдения дистанции между людьми. На входе в аэропорт каждому меряют температуру и без масок вход запрещен. Как рассказал Ильин, билеты на рейс "Киев-Харьков" раскуплены лишь на половину, но для первого рейса это нормально, пассажиры пока привыкают к возможности снова летать. Уже через неделю ожидают увеличения пассажирской загрузки до 80 процентов.

Агентство Телевидения Новости