Реконструкция трамвайного переезда на Плехановской: схему движения трамваев изменили

С понедельника, 22 июня, в связи с реконструкцией трамвайного переезда ул. Плехановская - ул. Молочная (кривые в направлении стадиона «Металлист») трамвай №8 изменит маршрут движения, а №5 - не будет ходить.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой на информацию от Департамента инфраструктуры.

Так, движение трамваев по ул. Плехановской, на участке от ул. Молочной до ул. Молодой Гвардии, будет запрещено с 1:00 22 июня до завершения ремонтных работ.

В связи с этим трамвай №8 будет курсировать следующим образом:

ул. Одесская - пр. Героев Сталинграда - ул. Морозова - ул. Плехановская - ул. Молодой Гвардии - ул. Плехановская - ул. Морозова/ул. Кошкина - пр. Московский - ул. Академика Павлова - пер. Салтовский - Салтовское шоссе - 602 м/р.

Трамвай маршрута №5 - не ходит.

Напомним, ранее сообщалось о том, что из-за реконструкиции трамвайного переезда движение транспорта по улице Плехановской, на участке от улицы Молочной до переулка Власовского, будет ограничено с 23:00 21 июня до завершения ремонтных работ.

В связи с этим движение транспорта на данном участке будет ограничено до завершения работ.

Агентство Телевидения Новости