Зеленский предупредил украинцев о возможном летом пике пандемии COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что страна может столкнуться с еще одним пиком заболеваемости коронавирусом этим летом.

Об этом он заявил во время традиционного селекторного совещания по предотвращению распространения COVID-19. На нем, в частности, главе государства доложили о несоблюдении украинцами карантинных ограничений, сообщает пресс-служба президента.

Зеленский отметил, что считает недостаточной работу по разъяснению людям необходимости соблюдения карантинных мероприятий после смягчения правил.

Он напомнил, что в медучреждениях некоторых регионов сейчас заполнено уже более половины койкомест, а количество больных ежедневно растет.

"Если не остановить этот рост, будем иметь пик заболевания прямо посреди лета. Плохо будет всем. Тогда никто не будет рад ослаблению карантина", – подчеркнул Зеленский.

Агентство Телевидения Новости