Здоров'я
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:46
Просмотров: 113

Лікарі намагаються зберегти кінцівку 14-річному хлопцю, пораненому внаслідок обстрілу Харкова

Лікарі намагаються зберегти кінцівку 14-річному хлопцю, пораненому внаслідок обстрілу Харкова

Троє хлопців, поранених внаслідок ворожого удару по стадіону школи у Харкові 8 травня, зазнали важких поранень. У 8-річної дівчини поверхнева травма.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

8 травня 13:30 у Харкові внаслідок удару по території освітньої установи пошкоджено будівлю школи, багатоквартирні будинки. Постраждали семеро людей, серед них 4 дитини.  

15-річний пацієнт в реанімації, стабільно важкий, виконана хірургічна обробка ран.14-річний хлопець – важкий, стабільний, переведений з операційної в реанімацію.14-річний пацієнт – в реанімації, видалено уламки, проведена операція, лікарі намагаються зберегти кінцівку.8-річна дівчина отримала поверхневу травму, стан дитини середньої важкості. Виписана на амбулаторне лікування.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 