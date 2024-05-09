Лікарі намагаються зберегти кінцівку 14-річному хлопцю, пораненому внаслідок обстрілу Харкова

Троє хлопців, поранених внаслідок ворожого удару по стадіону школи у Харкові 8 травня, зазнали важких поранень. У 8-річної дівчини поверхнева травма.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

8 травня 13:30 у Харкові внаслідок удару по території освітньої установи пошкоджено будівлю школи, багатоквартирні будинки. Постраждали семеро людей, серед них 4 дитини.

15-річний пацієнт в реанімації, стабільно важкий, виконана хірургічна обробка ран.14-річний хлопець – важкий, стабільний, переведений з операційної в реанімацію.14-річний пацієнт – в реанімації, видалено уламки, проведена операція, лікарі намагаються зберегти кінцівку.8-річна дівчина отримала поверхневу травму, стан дитини середньої важкості. Виписана на амбулаторне лікування.

Агентство Телевидения Новости