В Украине ужесточат наказание управление автомобилем в нетрезвом состоянии

С 1 июля в Украине будут внедрены более жесткие наказания за вождение авто в нетрезвом состоянии.

Теперь для водителей будет действовать уголовная ответственность, а также существенно увеличится сумма штрафов.

Отмечается, что штраф за вождение навеселе увеличивается от 10,2 тысячи гривен до 17-34 тысяч гривен. А в случае повторного нарушения новый штраф составит 51 тысячу гривен. Кроме штрафных санкций, нововведения предусматривают лишение прав на срок до 3 лет.

"Штраф и лишение прав предусматривается за сам факт нахождения за рулем в нетрезвом состоянии. Если такой горе-водитель спровоцирует еще и ДТП с телесными повреждениями, то начнет действовать другая норма закона, которая предусматривает еще и лишение свободы", - подчеркивает издание.

Конкретные действия, за которые будет действовать уголовная ответственность:

- управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции;

- передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии такого опьянения или под воздействием таких лекарственных препаратов;

- отказ водителя от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения или относительно употребления таких лекарственных препаратов;

- употребление водителем транспортного средства после дорожно-транспортного приключения с его участием алкоголя, наркотиков, а также лекарственных препаратов, изготовленных на их основе (кроме входящих в официально утвержденный состав аптечки или назначены медицинским работником), или после того, как транспортное средство было остановлено по требованию полицейского, до проведения уполномоченным лицом медицинского освидетельствования с целью установления состояния алкогольного, наркотического или другого опьянения либо относительно употребления лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции, или до принятия решения об освобождении от проведения такого медицинского освидетельствования.

Агентство Телевидения Новости