Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:44
Просмотров: 61

В тендере Харьковского горсовета на 41 миллион гривен выявлены нарушения: суд открыл производство по делу

В тендере Харьковского горсовета на 41 миллион гривен выявлены нарушения: суд открыл производство по делу

В тендерной процедуре о закупке услуг при совершении одним из департаментов Харьковского городского совета закупки услуг по обслуживанию и ремонту транспортной инфраструктуры города на 41 млн гривен выявлены нарушения.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как сообщила руководитель Харьковской местной прокуратуры Екатерина Шевцова, по результатам мониторинга веб-портала «Прозорро» были выявлены нарушения законодательства в сфере публичных закупок.

Речь идет о тендере, где департаментом Харьковского городского совета была  неверно выбрана процедура закупки, и вместо конкурентных торгов была выбрана переговорная процедура, что сделало невозможным представление своих предложений другими участниками торгов и последующее заключение договора на максимально выгодных условиях по низким ценам.

В связи с этим прокуратура направила исковое заявление в хозяйственный суд Харьковской области о признании незаконным и отмене решения тендерного комитета и признании недействительным данного тендерного договора.

"В то же время оба участника закупки находятся под общим контролем со стороны Харьковского городского совета, то есть, в понимании Закона Украины «О публичных закупках», являются связанными лицами, что является наоборот основанием для отклонения предложения участника, а не признание его победителем", - отметили в преокуратуре.

Сейчас судом открыто производство по делу.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 