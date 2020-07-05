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Победный дубль: кубок страны вслед за золотыми медалями чемпионов страны

Победный дубль: кубок страны вслед за золотыми медалями чемпионов страны

Заключительным матчем сезона стал финал розыгрыша национального Кубка.

Германия завершила футбольный сезон 2019/20 гг. Последним аккордом оказался матч в Берлине  между мюнхенской “Баварией” и леверкузенским “Байером”. В этом поединке определялся обладатель Кубка Германии.

Победу со счетом 4:2 одержала “Бавария”, выигравшая в нынешнем сезоне и чемпионат Германии.

Обладателем же Кубка Германии “Бавария” стала в 20-й раз в своей истории.

Агентство Телевидения Новости

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