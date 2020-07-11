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В Харькове выявили нарушения в работе кафе и ресторанов во время карантина: составлены протоколы

В Харькове выявили нарушения в работе кафе и ресторанов во время карантина: составлены протоколы

В Харькове полицейские продолжают контролировать соблюдение карантинных мероприятий, введенных из-за ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

Во исполнение решений Кабинета Министров Украины и комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Харьковской облгосадминистрации они проверили работу ресторанов, кафе, рынков и ночных клубов.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Так, 9 и 10 июля полицейские посетили 12 заведений в Московском районе города, из которых только 3 были закрыты после 22:00. 

За нарушение карантинных норм правоохранители составили 2 протокола об административном правонарушении по статье 44-3 КУоАП. 

Факты других выявленных нарушений внесены в Единый реестр учета правонарушений, по ним будут проведены проверки.

Согласно украинскому законодательству, за нарушение правил карантина и санитарных норм законом предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность - штрафы от 17 до 170 000 гривен или тюремное заключение на срок от 3 до 8 лет.

Агентство Телевидения Новости

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