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Керченский мост уничтожать уже “неактуально”?

Керченский мост уничтожать уже “неактуально”?

С удивлением сегодня узнал, что согласно выводам одной OSINT-группы, Керченский мост утратил свою значимость поскольку, уже почти как год по нему не проводится доставка военной техники и в целом, военной компоненты… Гражданские грузы и пассажирские перевозки продолжают, а вот военные грузы – нет.

Честно говоря, был крайне удивлён такой информации, от, казалось бы, OSINTеров, которые по степени аналитики, должны быть чуть выше среднестатистического потребителя информации. Поскольку перевозка по ЖД-ветке Керченского моста техники, боеприпасов и прочего МТО РОВ как продолжалась, так и продолжается. В Керчь регулярно прибывают составы с данной компонентой и местные мониторинговые каналы, такие как “Крымский ветер”, “АРК” и прочие, постоянно этот процесс фиксируют и сообщают о нём.

Крое того, перевозка цистерн с нефтепродуктами – это ГСМ для РОВ. Пассажирские вагоны – это перевозка личного состава. Что ЖД-ветка, что автомобильная, продолжают активно использоваться, а Крым играть роль транзитного, логистического узла, заменить который ни одной дорогой через Мариуполь и Бердянск - невозможно. И ни одна новая логистическая ветка не сможет обеспечить полностью, в режиме 24/7 – нон-стоп, южную группировку РОВ, численностью почти 200 тысяч тел.

А потому, крайне диссонирующие выводы, с учётом, буквально, притянутого за уши нарратива, что “Керченский мост нет нужды атаковать”… Серьёзно?

Керченский мост уничтожать уже “неактуально”?

Керченский мост уничтожать уже “неактуально”?

Керченский мост уничтожать уже “неактуально”?

Джерело: https://t.me/zloyodessit/21639

Новости портала «Весь Харьков»

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