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Жуть. Тяжелейший нокаут за 7 секунд в женском боксе

Жуть. Тяжелейший нокаут за 7 секунд в женском боксе

Случился самый быстрый нокаут в истории женского бокса. При этом нокаутированная боксерша примерно 5 минут не могла прийти в себя.

В американском городе Индино состоялся боксерский поединок за титул WBC Silver в наилегчайшем весе (до 49 кг) среди женщин. Дрались две доселе не проигрывавшие американки – Сениеса Эстрада и Миранда Эдкинс.

Эстрада сразу после начала боя провела две ударные серии, от которых Эдкинс очутилась в горизонтальном положении в глубоком нокауте.


Агентство Телевидения Новости

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