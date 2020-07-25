25.07.2020 13:35
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Жуть. Тяжелейший нокаут за 7 секунд в женском боксе
Случился самый быстрый нокаут в истории женского бокса. При этом нокаутированная боксерша примерно 5 минут не могла прийти в себя.
В американском городе Индино состоялся боксерский поединок за титул WBC Silver в наилегчайшем весе (до 49 кг) среди женщин. Дрались две доселе не проигрывавшие американки – Сениеса Эстрада и Миранда Эдкинс.
Эстрада сразу после начала боя провела две ударные серии, от которых Эдкинс очутилась в горизонтальном положении в глубоком нокауте.
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