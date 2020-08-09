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На Салтовке из-за найденной на улице "гранаты" перекрыли улицу (видео)
На Салтовке сегодня днем, 9 августа, на ул. Амосова нашли предмет, похожий на гранату.
Об этом сообщили очевидцы в харьковских телеграм-каналах, также опубликовано видео с места событий.
По их словам, прибывшие на место происшествия вызвали саперов, а полицейские оцепили улицу по периметру.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, найденный предмет оказался муляжом гранаты.
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