В харьковском общественном транспорте будут выдавать маски

Водители общественного транспорта должны, в случае необходимости, выдать пассажиру защитную маску. Такая возможность обсуждалась сегодня, 6 января, на встрече секретаря Харьковского городского совета Игоря Терехова с руководителями троллейбусных и трамвайных депо, а также автобусных предприятий. Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

Игорь Терехов поинтересовался, как полиция будет контролировать соблюдение карантинных мер в условиях грядущего локдауна. По словам начальника Управления патрульной полиции Харьковской области Алены Стрижак, требования правоохранителей во время ограничительного периода не будут отличаться от нынешних.

«В транспортном средстве можно будет перевозить столько пассажиров, сколько в нем есть посадочных мест. И теперь, если пассажир не в маске, то к ответственности привлекается именно он, а не водитель. Водитель отвечает только за количество пассажиров, которых он впустил в салон, и если он сам без защитной маски. Пассажиры же привлекаются к административной ответственности, если они принципиально отказываются надевать маску», - пояснила Алена Стрижак.

Игорь Терехов предложил войти в положение людей, которые по каким-то причинам не имеют при себе маски, но хотят воспользоваться общественным транспортом.

«Город выделит маски, и перевозчики выделят, чтобы у водителей был определенный запас. Если заходит в салон пенсионер без маски, который, возможно, забыл ее дома, то пусть водитель выдаст ему маску, пусть человек едет спокойно. Полицейские тоже могут выдавать маски таким пассажирам вместо привлечения к админответственности. Но если пассажир идет на конфликт и принципиально не хочет надевать маску, то тогда уже его нужно штрафовать», - сказал Игорь Терехов.

Агентство Телевидения Новости