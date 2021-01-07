Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:08
Просмотров: 132

Под Харьковом - митинг из-за повышения тарифов на газ и электроэнергию: как объехать перекрытую дорогу (схема)

Под Харьковом - митинг из-за повышения тарифов на газ и электроэнергию: как объехать перекрытую дорогу (схема)

В городе Валки на трассе Киев-Харьков-Довжанский возле поста полиции сегодня, 7 января, проходит митинг против повышения тарифов на газ и электроэнергию.

Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог в Харьковской области.

Акция началась в 12:00 и продлится около часа.

Дорожники рекомендуют водителям, которые собираются ехать в сторону Полтавы, объезжать участок по следующей схеме:

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 