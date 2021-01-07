Сегодня 13:08
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Под Харьковом - митинг из-за повышения тарифов на газ и электроэнергию: как объехать перекрытую дорогу (схема)
В городе Валки на трассе Киев-Харьков-Довжанский возле поста полиции сегодня, 7 января, проходит митинг против повышения тарифов на газ и электроэнергию.
Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог в Харьковской области.
Акция началась в 12:00 и продлится около часа.
Дорожники рекомендуют водителям, которые собираются ехать в сторону Полтавы, объезжать участок по следующей схеме:
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