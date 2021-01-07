Под Харьковом - митинг из-за повышения тарифов на газ и электроэнергию: как объехать перекрытую дорогу (схема)

В городе Валки на трассе Киев-Харьков-Довжанский возле поста полиции сегодня, 7 января, проходит митинг против повышения тарифов на газ и электроэнергию.

Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог в Харьковской области.

Акция началась в 12:00 и продлится около часа.

Дорожники рекомендуют водителям, которые собираются ехать в сторону Полтавы, объезжать участок по следующей схеме:

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