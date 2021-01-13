Толпы в вагонах в часы пик. Почему в мэрии не планируют менять интервалы движения поездов?

Харьковская подземка, 9 утра, свой поезд люди ждут почти 5 минут. Вскоре в социальных сетях пассажиры метрополитена публикуют фото с толпами в вагонах, и хотя большинство людей - в масках, о социальной дистанции ​​даже речь не идет. Харьковчане говорят, днем ​​ездить в метро комфортно, а вот в часы пик иногда трудно вообще попасть в вагон. Уверены, что утром и вечером интервалы движения поездов необходимо сокращать, ведь дыша друг другу в затылок, уберечься от коронавируса сложно.

Евгений, пассажир метрополитена:

Так говорили вроде бы, что будут менять, но, ничего по сути не поменялась. Может, что-то не то говорю, но все люди видят. Не я один, поэтому да, надо менять.

Альберт, пассажир метрополитена:

С утра, когда все едут на работу, просто ужасно. Мне кажется, думаю, люди заболевают намного больше. Это максимально неэффективно. Ну, и в конце дня, рабочие дни.

В мэрии же уверяют, что такие ситуации происходят далеко не каждый день, и отмечают, что среднесуточный пассажиропоток, наоборот, снизился вдвое. Интервалы движения поездов менять не планируют, поскольку не имеют такой финансовой возможности. Об этом говорит заместитель городского головы по вопросам инфраструктуры, Евгений Водовозов.

Евгений Водовозов, зам. городского головы по вопросам инфраструктуры:

Сегодня на разных линиях, разный интервал, пока мы оставляем такими. Глобальных проблем, чтобы было накопление, битком набитые вагоны и так далее, ну наверное, единичный случай в каком-то вагоне, глобально проблем нет. Но, надо не забывать, что метрополитен, увеличение подвижного состава связано и с электроэнергией, с зарплатой и так далее. Надо тоже выживать. Никто же, кто принимает требования к нам, ничего не компенсирует.

По словам Водовозова, за минувшие сутки в метрополитене насчитали 360 тысяч поездок, до начала пандемии и введения карантина этот показатель мог достигать 700 тысяч или даже миллиона пассажиров в день.





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