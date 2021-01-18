Чистят люди: в частном секторе чистят дороги с опозданием

Я видела, папа чистил снег. - А ну, папа понятно.

Слободской район Харькова. С одной стороны частный сектор, с другой вдоль дороги - многоэтажки. Местные жалуются - в то время, когда на центральных автобанах снег буквально выметают до асфальта, здесь на внутриквартальных дорогах крайне редко можно встретить снегоуборочную технику. К тому же пожилые люди говорят, что у домов скользко, ведь дворники посыпают дорожки песком далеко не всегда.

Карл:

Желательно, конечно, лучше, но... Вы знаете, трактор редко ходит, такой междворовой. А так худо-бедно.

Дороги не чищені. Що це чищені?! Ні... А як старим людям ходить? Я вже не раз падаю. А на больничный - скільки на больничний надо, если я впаду тоді? Мені пенсії не хвате.

Впрочем, свежевыпавший снег, как рассказывают местные, они сами вооружились лопатами и расчищали не только тропы у своих домов, но и дорогу. Ведь техника, если и приходит к ним, с опозданием. На работу же нужно приходить вовремя.

Сергей Мазепа:

Жители заботятся сами о себе. Мы ж по мановению волшебной палочки нашего правительства сами должны о себе заботиться. А дороги, к сожалению, плохо. Тем более, они заинтересованные. Но выйдет человек, выйдет бабушка, дедушка, мать с ребенком, упадут, голову забьют, руку, ногу поломают. Кому это нужно?! Нужно самим о себе заботиться.

Впрочем, в большинстве харьковские дороги расчищены, ведь снегопад был не интенсивным и на движение транспорта не повлиял. В области же, кое-где снежило более существенно и магистральные дороги там по данным обладминистрации расчищали почти двести коммунальщиков и 124 единицы спецтехники.

Агентство Телевидения Новости