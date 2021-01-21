Холод в квартирах на Павловом Поле: в горсовете прокомментировали ситуацию с отоплением

Проблемы с отоплением на Павловом Поле и во многих домах на Алексеевке начались около недели назад. Местные жители говорят: ночью температура в помещениях снижается до + 13-14 градусов, в домах - некомфортно, приходится дополнительно включать обогреватели и одеваться, как на улицу.

Люди говорят, обращались к коммунальщикам неоднократно - и по телефону, и с помощью социальных сетей. Однако батареи все равно едва теплые.

Юлия и Инна

Звонили 15-62 мы. Холодно. Очень. 14 градусов в квартире. Говорят, идут ремонтные работы. Но насколько это правда, мы не знаем.

Наталья

Ужасно просто. Я еще такое слышала, что на нашей котельне один или насос, или котел - в ужасном состоянии. И чтобы не разорвало котел, дают минимальную температуру. Вот это то, что знаю. Конечно, одеваться, а как? В теплых носках. Дети чуть ли не в валенках и шапках сидят дома, конечно.

На одной из страниц в социальных сетях пользователи опубликовали видео, на котором, как утверждают авторы, - котельная, от которой зависит теплоснабжение района Павлова Поля. На нем видно, что некоторые части сетей требуют срочного ремонта, в помещениях - очень много пара.

В мэрии отмечают: ситуация в этом районе сложная, но по состоянию на сейчас - управляемая.

По словам секретаря городского совета Игоря Терехова, аварийная ситуация возникла из-за некачественной подготовки «Харьковских тепловых сетей» к отопительному сезону.

Игорь Терехов, секретарь городского совета Харькова

Это именно ответ на тот вопрос, что задавали мне - почему был уволен? Именно из-за таких ситуаций, которые он допустил при подготовке к отопительному сезону. Такая ситуация произошла. Мы работаем в круглосуточном режиме, мы локализуем эту ситуацию и наладим теплоснабжение на Павловом Поле.

Работы по восстановлению теплоснабжения в домах на Павловом Поле пока продолжаются, говорит Игорь Терехов. И уверяет, что вместо Сергея Андреева, которого ранее уволили с должности директора КП «ХТС», городские чиновники назначат нового кризисного менеджера, который должен изменить ситуацию с качеством предоставления коммунальных услуг.

С начала отопительного сезона харьковчане в разных уголках города жаловались на отсутствие горячей воды месяцами, появление отопления только через несколько недель после официального старта сезона, а также – на многочисленные разрытия авторства коммунальщиков.

Игорь Терехов, секретарь городского совета Харькова

Было выделено беспрецедентные суммы в «Харьковские тепловые сети». Это порядка, вдумайтесь, порядка 3 милиардов гривен. Это городской бюджет и это Мировой банк. Как я уже сказал, ХТС стало "черной дырой", поэтому я на аппаратном совещании тщательно разбирался, я сам выезжал на эту котельную. Могу сказать, что ситуация - не из легких, но мы её поправим, эту ситуацию.

Новый генеральный директор КП «Харьковские тепловые сети», говорит Терехов, будет представлен в ближайшее время. Ориентировочно - в конце следующей недели.

Агентство Телевидения Новости