Окупанти прибирають книги про Голодомор і УПА з бібліотек в Криму

«Провідна методистка» Кримської республіканської універсальної наукової бібліотеки імені Івана Франка Софія Рибак дала вказівку провести зачистку в бібліотеках Криму, повідомили у Центрі національного спротиву.

Вона вимагає прибрати з полиць книги, у котрих згадується про Голодомор, визвольну боротьбу українського народу, а також будь-яку літературу про діяльність кримських татар на півострові.

Також, згідно з її наказом, потрібно вилучити з фондів усі книги, на яких зображений тризуб, а також ті, у яких йдеться про УПА та ОУН.

Джерело: https://t.me/spravdi/38182

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