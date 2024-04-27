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Окупанти прибирають книги про Голодомор і УПА з бібліотек в Криму
«Провідна методистка» Кримської республіканської універсальної наукової бібліотеки імені Івана Франка Софія Рибак дала вказівку провести зачистку в бібліотеках Криму, повідомили у Центрі національного спротиву.
Вона вимагає прибрати з полиць книги, у котрих згадується про Голодомор, визвольну боротьбу українського народу, а також будь-яку літературу про діяльність кримських татар на півострові.
Також, згідно з її наказом, потрібно вилучити з фондів усі книги, на яких зображений тризуб, а також ті, у яких йдеться про УПА та ОУН.
Джерело: https://t.me/spravdi/38182
Темы: крим, пропаганда, росія, україна