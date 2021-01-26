Из захламленной квартиры в центре Харькова спасли маленьких детей: открыто уголовное дело

Ранее сообщалось о том, что в центре Харькова, в доме на улице Рымарской,16 активисты обнаружили захламленную квартиру, в которой проживала многодетная семья с маленькими детьми.

Правоохранители совместно с представителями службы по делам детей изъяли из семьи трех малолетних детей.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 21 января 2021 около 9:00 в полицию поступило сообщение о том, что в квартире на втором этаже дома по улице Рымарской слышно, как плачет ребенок и зовет на помощь. Также заявитель сообщил, что попасть в указанную квартиру он не смог из-за завалов мусора в подъезде.

Прибывшие на место правоохранители выяснили, что в указанной квартире проживают 57-летняя и 30-летняя женщины, а также и трое детей – мальчик в возрасте 2 лет и две девочки - 6 и 11 лет.

В полиции отметили, что по 11-летней девочке в полицию поступали письма из Управления образования Шевченковского района Харькова о том, что она не ходит в школу. Также поступала информация из службы по делам детей об указанной семье, дети которой оказались в сложных жизненных обстоятельствах.

По словам начальника сектора ювенальной превенции Харьковского районного управления полиции №3 Богдана Папалина, во время выезда к указанному адресу установлено, что в квартире отсутствует водоснабжение и водоотведение. Дети жили в антисанитарных, опасных для жизни условиях, лестницы от подъезда в квартиру были завалены мусором, а само помещение кишит тараканами и крысами. Соседи рассказали, что семья содержит пятерых собак, которых никогда не выгуливают на улице.

Как рассказал инспектор ювенальной превенции Управление превентивной деятельности ГУНП в Харьковской области Александр Сало, о вопиющих фактах сообщили коммунальное предприятие «Жилкомсервис», и коммунальщики вывезли мусор. В тот же день полицейские изъяли из опасной среды 11-летнюю девочку.

22 января 2021 следователем по данному факту было возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.

2-летнего мальчика и 6-летнюю девочку полицейские изъяли 26 января. Детей направили в детскую больницу.

Досудебное расследование продолжается. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.





Агентство Телевидения Новости