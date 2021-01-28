На Харьковщине разоблачили группу хакеров, которые похитили у банков 2,5 миллиарда долларов

На Харьковщине правоохранители разоблачили хакерскую группировку, которые похитили у западных банков 2,5 миллиарда долларов.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины.

По данным следствия, группа хакеров из Украины с 2014 года, используя вредоносное программное обеспечение - так называемый вирус-шифровальщик («банковский троян»), предназначенный для кражи персональных данных - паролей, логинов и платежных данных, вмешивалась в работу серверов частных и государственных банковских учреждений Великобритании, Германии, Австрии, Швейцарии, Нидерландов, Литвы и США.

Действиями злоумышленников банкам был причинен ущерб на сумму около 2 500 000 000 долларов США.

В рамках расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 361-1, ч. 3 ст . 190 УК Украины (создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт, а также завладение чужим имуществом путем обмана) на территории Харькова и Харьковской области была проведена операция. В ходе обысков правоохранители обнаружили и изъяли компьютерное и серверное оборудование, с помощью которого хакеры вели свою противоправную деятельность.

Сейчас правоохранители собирают доказательства для сообщения о подозрении ряду лиц, причастных к совершению данных преступлений.

Агентство Телевидения Новости