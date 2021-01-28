Двух харьковчан будут судить за неуплату более 7 миллионов гривен налогов

Двое харьковчан предстанут перед судом за неуплату более 7 млн ​​грн налогов.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Обвинительный акт в отношении фигурантов уголовного производства по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в крупных размерах по ч. Ч. 1, 2 ст. 212 УК Украины уже утвержден и направлен в суд.

Досудебным расследованием установлено, что, согласно информации Государственной службы финансового мониторинга Украины, двое жителей Харькова получили от предприятия средства, которые были их доходом и подлежали включению в налоговые декларации об имущественном состоянии и доходах. Однако в нарушение требований Налогового кодекса Украины фигуранты скрыли от налогообложения и в дальнейшем не оплатили соответствующие налоги в государственный бюджет Украины. Общая сумма ущерба составляет более 7 миллионов гривен.

Прокуратурой предъявлены гражданские иски о возмещении убытков на указанную сумму.

Санкция статьи212 УК Украины предусматривает штраф в размере от двух тысяч до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Агентство Телевидения Новости