Пожар в харьковском доме престарелых: защитники троих подозреваемых подали апелляции на меру пресечения

Защитники супругов Вячеслава и Ольги Кравченко, подозреваемых по делу о пожаре в частном доме престарелых, пожар в котором 21 января унес жизни уже 16 человек, подали апелляционные жалобы на избранные подзащитным меры пресечения.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского апелляционного суда.

«Сегодня поступили апелляционные жалобы защитников подозреваемых Кравченко Вячеслава и Кравченко Ольги», - сообщила пресс-сектретарь суда Евгения Бондаренко.

Напомним, ранее суд избрал всем четырем задержанным по делу - владельцу здания Славику Акопяну, арендаторам - супругам Ольге и Вячеславу Кравченко, а также администратору заведения Игорю Мирончуку меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Защитник последнего подал апелляцию на избранную подзащитному меру пресечения днем ранее.

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