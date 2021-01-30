Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:34
Просмотров: 126

Тарифы на распределение газа снизили для 13 облгазов, в том числе для "Харьковгаза"

Тарифы на распределение газа снизили для 13 облгазов, в том числе для Харьковгаза

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) во время заседания 30 января снизила тарифы на распределение газа для 13 компаний. Максимальный тариф составит 1,79 гривен за кубометр. Заседание комиссии транслировалось на Youtube.

В частности, тарифы были пересмотрены для АО "Харьковгаз", ЧАО "Гадячгаз", АО "Закарпатгаз", АО "Ивано-Франковскгаз", АО "Лубныгаз", ЧАО "Мелитопольгаз", АО "Николаевгаз", АО "Полтавагаз", ОАО "Тернопольгаз", АО "Тысменицагаз", ЧАО "Уманьгаз",  ОАО "Черновцыгаз", ООО "Газовик".

Согласно решению, максимальный тариф на услуги распределения природного газа составит 1,79 грн за 1 куб. м в месяц без НДС. Для этих компаний тариф установлен от 1,66 гривен до 1,79 грн за 1 куб. м. Для АО "Харьковгаз" - 1,79 грн за 1 куб. м в месяц без НДС.

Как отметили в НКРЭКУ, решение приняли "с целью недопущения социального напряжения среди населения".

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 