Тарифы на распределение газа снизили для 13 облгазов, в том числе для "Харьковгаза"

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) во время заседания 30 января снизила тарифы на распределение газа для 13 компаний. Максимальный тариф составит 1,79 гривен за кубометр. Заседание комиссии транслировалось на Youtube.

В частности, тарифы были пересмотрены для АО "Харьковгаз", ЧАО "Гадячгаз", АО "Закарпатгаз", АО "Ивано-Франковскгаз", АО "Лубныгаз", ЧАО "Мелитопольгаз", АО "Николаевгаз", АО "Полтавагаз", ОАО "Тернопольгаз", АО "Тысменицагаз", ЧАО "Уманьгаз", ОАО "Черновцыгаз", ООО "Газовик".

Согласно решению, максимальный тариф на услуги распределения природного газа составит 1,79 грн за 1 куб. м в месяц без НДС. Для этих компаний тариф установлен от 1,66 гривен до 1,79 грн за 1 куб. м. Для АО "Харьковгаз" - 1,79 грн за 1 куб. м в месяц без НДС.

Как отметили в НКРЭКУ, решение приняли "с целью недопущения социального напряжения среди населения".

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