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Феноменальный прыжок. Украинская легкоатлетка показала 4-й результат в истории прыжков в высоту
До мирового рекорда осталось совсем чуть-чуть.
19-летняя украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих выиграла турнир в Банска-Быстрице (Словакия) с результатом 2 метра 6 сантиметров.
Это новое мировой достижение для спортсменок до 20-ти лет, рекорд Украины и четвертый результат (в том числе третий для закрытых помещений) в истории легкой атлетики.
Мировой рекорд на открытом воздухе 2 метра 9 сантиметров принадлежит болгарке Стефке Костадиновой, мировым рекордом в закрытых помещениях - 2 метра 8 сантиметров владеет Кайсе Бергквист из Швеции.
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