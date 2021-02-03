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Феноменальный прыжок. Украинская легкоатлетка показала 4-й результат в истории прыжков в высоту

Феноменальный прыжок. Украинская легкоатлетка показала 4-й результат в истории прыжков в высоту

До мирового рекорда осталось совсем чуть-чуть.

19-летняя украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих выиграла турнир в Банска-Быстрице (Словакия) с результатом 2 метра 6 сантиметров.

Это новое мировой достижение для спортсменок до 20-ти лет, рекорд Украины и четвертый результат (в том числе третий для закрытых помещений) в истории легкой атлетики.

Мировой рекорд на открытом воздухе 2 метра 9 сантиметров принадлежит болгарке Стефке Костадиновой, мировым рекордом в закрытых помещениях - 2 метра 8 сантиметров владеет Кайсе Бергквист из Швеции.


Агентство Телевидения Новости

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