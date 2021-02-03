Харьковские водители жалуются на разбитую Окружную. Что обещают взамен дорожники?

Ночью, в темное время суток автомобили просто бьют колеса. Вот парень тоже стоит. И таких ребят ночью очень много

"Дорога в ад" - именно так автор видео называет участок Окружной в районе Пятихаток. Ведь водители, которые все же решаются проехать эту полосу препятствий рискуют остаться без колес, ходовой или просто без здоровых нервных клеток.

Сергей, водитель

Я каждый день здесь езжу. Здесь просто ужас! Её нет, её нет вообще, дороги. Она начинает сыпаться везде - одним словом. А там дальше, вот сейчас мне надо ехать в сторону Алексеевки, я буду ехать через центр. Вечером вчера выезжал в туман, надо было после 7 вечера ехать, я не знаю, как я доехал

Остатки уцелевшего асфальта растаяли вместе со снегом, говорят водители. Поэтому сейчас почти вся Окружная - от Алексеевки до Рогани - в огромных ямах.

Николай знает Харьков, как свои 5 пальцев. Мужчина занимается доставкой кондитерских изделий в магазины. Из-за такого состояния дорожного покрытия, ехать больше 40 км в час не рискует, и теперь вынужден больше времени проводить в дороге, поэтому и меньше зарабатывать. Хлопот добавляют и тянучки, которые образовываются из-за ямочного ремонта на отдельных участках.

Николай, водитель

Эти ямы появились с того момента, когда появился первый выпавший снег и ударили морозы, и состояние Окружной такое же как здесь, только по всей протяженности, совершенно по всей. Для конкретно этой дороги ямочный ремонт — это бесполезная трата времени и бюджетных средств

Дальнобойщик Александр приехал в Харьков за товаром из Днепра. Этот участок дороги хорошо знает и разгоняется здесь до 60 км в час, шутит, сказывается солидный опыт вождения в 40 лет. Но все равно, говорит, случалось и такое, что после попадания в такие ямы приходилось заезжать на СТО.

Александр, дальнобойщик

Это не то слово, это в мой рост, метр восемьдесят. ​​Это образно. Ямы ужасные и часто. Я выехал с улицы Великобурлуцкая, я еду 60 км. Выше нельзя ехать, потому что не успеешь остановиться. И фары отлетают, и амортизация, и сайлентблоки. Желательно, не бить машину

Марина, водитель

Я не знаю почему, что вот этот кусок наш, именно он так разваливается, любая сырость и небольшой мороз и она сыпется, и по такой погоде ее постоянно латают. Латочки остаются, дорога дальше разваливается. По нашей погоде это 2-3 дня, ну, неделя — это максимум и состояние отвратительное, просто отвратительное

В Службе автомобильных дорог в Харьковской области говорят, всему виной колебания температур и высокая влажность. Ведь именно такие погодные условия ускорили появление новых ям. Признают, действительно, больше всего от такой непогоды и постоянного транзитного большегрузного транспорта пострадала Объездная дорога, потому что капитальный ремонт здесь не проводился более 10 лет.

Вместе с этим в САД обещают, что уже в этом году начнут масштабный ремонт Окружной на участке от соединения дороги с Полтавским, и Сумским направлением до соединения с направлением на Балаклею.

Агентство Телевидения Новости