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Очень артистичная симуляция

Очень артистичная симуляция

Баскетболисту не было больно, но он воображал страдания, всё же выдавая мимикой, что симулирует.

На последних секундах четвертой четверти матча регулярного чемпионата НБА между "Майами Хит" и "Нью-Йорк Никс" баскетболисты "Майами" минимально вели в счете - 97:96. "Нью-Йорк" не сумел поразить кольцо соперников, а потому пришлось фолить.

После фола на Джимми Батлере, тот, собственно, и стал симулировать, надеясь, что арбитр даст неспортивный фол обидчику. Этого не произошло. Но "Майами" всё равно сохранил победу - 98:96.


Агентство Телевидения Новости

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