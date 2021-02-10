Очень артистичная симуляция

Баскетболисту не было больно, но он воображал страдания, всё же выдавая мимикой, что симулирует.

На последних секундах четвертой четверти матча регулярного чемпионата НБА между "Майами Хит" и "Нью-Йорк Никс" баскетболисты "Майами" минимально вели в счете - 97:96. "Нью-Йорк" не сумел поразить кольцо соперников, а потому пришлось фолить.

После фола на Джимми Батлере, тот, собственно, и стал симулировать, надеясь, что арбитр даст неспортивный фол обидчику. Этого не произошло. Но "Майами" всё равно сохранил победу - 98:96.





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