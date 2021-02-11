Суд оставил под стражей администратора и арендатора дома престарелых, где сгорели 15 пенсионеров

Избрать четырем подозреваемым по делу о смертельном пожаре в пансионате для пожилых людей "Золотое время" меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога. Именно на это, январское решение Киевского районного суда, и подали апелляции двое задержанных - администратор заведения Игорь Мирончук и арендатор дома Ольга Кравченко.

Ольга Кравченко, подозреваемая

- Ось ви орендували це приміщення - і що ви намагались там робити? - Дом престарелых - А що є відповідні якісь узгодження, дозволи від санітарної служби, пожежної служби, інших установ, які здійснюють контроль за такими публічними місцями? - К сожалению, я не успела ничего этого оформить. Я даже не успела оформить сиделок. – Скажіть, будь-ласка, а скільки ж існував цей будинок, як ви кажете, для літніх людей? - Полтора года где-то.

Адвокат Кравченко ходатайствовал о круглосуточном домашнем аресте или возможности внесения залога. Мол, доводы обвинения слишком общие и необоснованные. Речь шла и о том, что Ольга Кравченко имеет маленького ребенка, у нее болеет отец, и сама женщина недавно перенесла операцию на колене и требует длительной реабилитации.

Николай Крыжановский, адвокат подозреваемого

Наявність ризиків - ми їх спростовуємо, ми визнаємо ці обставини. Вона раніше не судима. Ризики, можливо, і є, але ж вони ж не впливають на винятковість даного запобіжного заходу. Достатньо обмежитись запобіжним заходом, не пов’язаним з триманням під вартою. Треба не забувати, що це неумисний злочин.

Впрочем, прокуратура настаивала, что Кравченко все же надо оставить под стражей. Потому как именно она руководила пансионатом, но не позаботилась о соблюдении элементарных требований пожарной безопасности. Из-за чего, собственно, и погибли люди.

Асхат Салихов, прокурор

Саме Кравченко є тією особою, яка безпосередньо керувала вказаним закладом, надавала вказівки, та саме під її керівництвом здійснювалась діяльність у даному закладі, щодо догляду за особами похилого віку. Однак жодних заходів щодо забезпечення пожежної безпеки в даному закладі ані Кравченко, ані іншими особами не було застосовано та не прийнято жодних мір щодо забезпечення даних заходів.

Того же домашнего ареста просили и для подозреваемого Игоря Мирончука. Защитники отметили, что мужчина не имел никаких полномочий управлять данным пансионатом, распоряжаться деньгами и собственно не мог отвечать за пожарную безопасность.

Впрочем, по мнению прокурора - подозреваемый фактически был администратором и распоряжался имуществом учреждения.

Сергей Веприцкий, адвокат подозреваемого

Он действительно там был, он действительно помогал старикам, но он не был так называемым администратором. Они его могут называть, как угодно, но он не имел права и не должен был обеспечивать нормы пожарной безопасности. Есть частный предприниматель, который взял это в аренду. Вполне естественно мы ставим вопрос о том, чтобы Игорь был дома с женой и с ребенком. Мы ставим вопрос - он готов помогать следствию. Он готов рассказывать все, что там происходило и как происходило.

Коллегия судей решила апелляционную жалобу защитников Мирончука и Кравченко оставить без удовлетворения и постановление следственного судьи не изменила.

Агентство Телевидения Новости