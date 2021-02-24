Харьковчане пикетируют горсовет из-за попытки очередного переименования проспекта Григоренко в честь Жукова

Около двух сотен харьковчан вышли к стенам горсовета протестовать против попытки очередного переименования проспекта Григоренко в честь маршала Жукова.

Протестующие считают, что что после однозначного решения суда, что Жукова не должно быть, а также, учитывая закон о декоммунизации, это решение не должно рассматриваться.

«Это как в том анекдоте: снова выкопали стюардессу», - отметили протестующие.

Депутаты ЕС потребовали исключить этот вопрос из повестки, но остальные не проголосовали за это.

Агентство Телевидения Новости