Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:42
Просмотров: 127

Харьковчане пикетируют горсовет из-за попытки очередного переименования проспекта Григоренко в честь Жукова

Харьковчане пикетируют горсовет из-за попытки очередного переименования проспекта Григоренко в честь Жукова

Около двух сотен харьковчан вышли к стенам горсовета протестовать против попытки очередного переименования проспекта Григоренко в честь маршала Жукова.

Протестующие считают, что что после однозначного решения суда, что Жукова не должно быть, а также, учитывая закон о декоммунизации, это решение не должно рассматриваться.

«Это как в том анекдоте: снова выкопали стюардессу», - отметили протестующие.

Депутаты ЕС потребовали исключить этот вопрос из повестки, но остальные не проголосовали за это.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 