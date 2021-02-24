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Харьковчане пикетируют горсовет из-за попытки очередного переименования проспекта Григоренко в честь Жукова
Около двух сотен харьковчан вышли к стенам горсовета протестовать против попытки очередного переименования проспекта Григоренко в честь маршала Жукова.
Протестующие считают, что что после однозначного решения суда, что Жукова не должно быть, а также, учитывая закон о декоммунизации, это решение не должно рассматриваться.
«Это как в том анекдоте: снова выкопали стюардессу», - отметили протестующие.
Депутаты ЕС потребовали исключить этот вопрос из повестки, но остальные не проголосовали за это.
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