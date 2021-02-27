Жителя Харьковщины подозревают в краже компьютерной техники на сумму 650 тыс. грн.

Следователи сообщили о подозрении мужчине в совершении кражи компьютерной техники в особо крупных размерах. Своими действиями он нанес материальный ущерб предприятию на сумму около 650 000 гривен.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, в прошлом году в полицию обратился заместитель директора филиала газодобывающей компании и сообщил, что из складского помещения подвала исчезает компьютерная техника.

В ходе следственно-розыскных мероприятий правоохранители установили обстоятельства происшествия и личность злоумышленника. Им оказался подсобный рабочий административно-хозяйственного сектора компании.

Во время следственных действий установлено, что мужчина, воспользовавшись служебным положением, подобрал ключ к складскому помещению и похитил технику, которую впоследствии продавал.

26 февраля 39-летнему жителю города Краснограда следователи сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения.

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