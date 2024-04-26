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Перед судом постане правоохоронець, який намагався видурити $100 000 у людей, що перевірялись на причетність до колабораційної діяльності

Перед судом постане правоохоронець, який намагався видурити $100 000 у людей, що перевірялись на причетність до колабораційної діяльності

● На Харківщині працівники ДБР за сприяння керівництва НПУ завершили розслідування щодо посадовця одного з районних управлінь правоохоронного органу регіону та його спільника – колишнього колегу, які намагались заробити на людях, що проходили по справі щодо колабораційної діяльності.

● Зловмисники дізнались, що один з їхніх давніх знайомих перевіряється іншим правоохоронним органом на причетність до колабораційної діяльності. Вони зустрілись з ним та запропонували допомогу у закритті кримінального провадження та, відповідно, уникнення кримінальної відповідальності.

- За свої послуги ділки у погонах зажадали $100 000, причому за цю суму обіцяли допомогти не лише йому, а й ще двом фігурантам цього кримінального провадження.

● Для того аби схилити чоловіків до надання хабаря, вони навіть роздрукували витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань та розповіли, що у межах вказаного кримінального провадження вже відбуваються процесуальні дії, здійснюється збір доказів і скоро їм повідомлять про підозри.

● Після переговорів правоохоронці погодились зменшити суму до $70 000, але зауважували, що більшу частину мають передати своїм колегам, які ведуть розслідування.

● Насправді, за інформацією слідства, вони взагалі не планували виконувати якісь дії, а просто таким чином хотіли нажитися на чоловіках, оскільки знали, що провадження має бути закрите через відсутність складу злочину.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/4345

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