Отравление детей на Харьковщине: в садике нашли нарушения

Проверка Слобожанского коммунального учреждения дошкольного образования (ясли-сад) №3, где отравились дети, показала несколько нарушений. Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе.

Вовремя эпидемиологического расследования выявлены нарушения Санитарного регламента. В частности, не представлены документы по безопасности и качеству имеющихся продуктов питания (свежемороженой рыбы и хлеба). Кроме того, фактическое меню не соответствует примерному двухнедельном меню, согласованному Главным управлением Госпродпотребслужбы в Харьковской области. Также не упорядочено хранение инвентаря для уборки, кухонной посуды на пищеблоке, учреждение не обеспечено необходимым количеством твердого инвентаря - стационарными кроватями - и комплектами чехлов на матрасы.

По факту выявленных нарушений на директора и медсестру детсада заведения составлены протоколы о нарушении санитарных норм.

Сейчас, по данным Госпродпотребслужбы, в больнице находится один ребенок. Остальные дети – на амбулаторном лечении. Напомним, первые симптомы отравления у них появились 5 марта.

Агентство Телевидения Новости