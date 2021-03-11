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Отравление детей на Харьковщине: в садике нашли нарушения

Отравление детей на Харьковщине: в садике нашли нарушения

Проверка Слобожанского коммунального учреждения дошкольного образования (ясли-сад) №3, где отравились дети, показала несколько нарушений. Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе.

Вовремя эпидемиологического расследования выявлены нарушения Санитарного регламента. В частности, не представлены документы по безопасности и качеству имеющихся продуктов питания (свежемороженой рыбы и хлеба). Кроме того, фактическое меню не соответствует примерному двухнедельном меню, согласованному Главным управлением Госпродпотребслужбы в Харьковской области. Также не упорядочено хранение инвентаря для уборки, кухонной посуды на пищеблоке, учреждение не обеспечено необходимым количеством твердого инвентаря - стационарными кроватями - и комплектами чехлов на матрасы.

По факту выявленных нарушений на директора и медсестру детсада заведения составлены протоколы о нарушении санитарных норм.

Сейчас, по данным Госпродпотребслужбы, в больнице находится один ребенок. Остальные дети – на амбулаторном лечении. Напомним, первые симптомы отравления у них появились 5 марта.

Агентство Телевидения Новости

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