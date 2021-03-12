В харьковском аэропорту выявили и изъяли партию незадекларированной брендовой одежды

В харьковском международном аэропорту таможенники обнаружили изъяли масштабную партию незадекларированной брендовой одежды у двух гражданок Узбекистана - пассажиров рейса из Стамбула.

Об этом сообщили в пресс-службе Слобожанской таможни.

Сотни единиц женской и мужской одежды известных брендов в ассортименте, например, платье "TOMMY HILFIGER", свитшоты "CALVIN KLEIN", брюки "HUGO BOSS" и футболки "KARL LAGERFIELD, выявили у иностранок во время углубленного досмотра их багажа и ручной клади с помощью рентгенаппарата Rapiscan.

Формой прохождения таможенного контроля женщины выбрали «зеленый коридор».

Обнаруженная в их багаже одежда была без признаков использования и в количестве, превышающем необлагаемую норму перемещения через границу Украины, поэтому подлежала налогообложению таможенными платежами.

«И хотя женщины заявили, что общая стоимость товаров в первом случае составляет 859 евро, а во втором - 943 евро, сотрудники таможни по результатам полного досмотра багажа приняли решение о необходимости дополнительного определения таможенной стоимости товаров и направили запрос в Харьковское управление экспертиз и исследований СЛЕД Гостаможслужбы», - рассказали в пресс-службе харьковских таможеников.

Проведенная экспертиза установила, что общая стоимость вышеуказанных товаров в первом случае составила 2348 евро, то есть превысила названную сумму в 859 евро почти втрое.

Во втором случае общая стоимость товаров составила 1600 евро - и это при том, что на одного человека за границу без письменного декларирования и уплаты таможенных платежей можно ввезти товар стоимостью не более 1000 евро на человека, отметили в Слобожанской таможне.

Таким образом женщины нарушили таможенные правила, предусмотренные статьей 471 Таможенного кодекса Украины.

На нарушительниц составлены протоколы, а незадекларированная одежда изъята.

Агентство Телевидения Новости