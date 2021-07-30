"Электоральные симпатии": большинство опрошенных харьковчан выразили доверие Игорю Терехову

Харьков может быть примером для других городов Украины. Такие данные социологического исследования, проведенного компанией Human Reserch. Результаты обсудили на пресс-конференции в Киеве.

В ходе исследования методом интервью face-to-face по месту жительства было опрошено 1200 респондентов по двухступенчатой ​​выборке с использованием схем систематического и случайного механического отбора. Статистическая погрешность выборки не превышает 3%. Так, половина харьковчан считают, что ситуация в городе стала лучше, 70 процентов не собираются уезжать из Харькова и положительно оценивают работу исполняющего обязанности мэра Игоря Терехова.

Если мы возьмем только доверие - на сколько доверяют - мы видим, что на первом месте по доверию - Игорь Терехов. У него 55 процентов доверия или полного доверия. Это коррелирует с тем, что положительно или полностью положительно поддерживают его первые полгода работы

Согласно результатам опроса, за последнее время харьковчане видят изменения к лучшему в сфере жизнедеятельности города и положительно оценивают инициативы городских властей.

Политолог Вадим Карасев говорит, для других городов остается примером работа общественного транспорта в Харькове, благоустройство и работа коммунальных служб. К примеру, 50% жителей Харькова за последние полгода заметили изменения к лучшему, 78 процентов людей высоко оценили ремонт дорог, а 91 процент опрошенных видят, что город становится привлекательным.

Вадим Карасев, директор Института глобальных стратегий

Когда Геннадий Кернес ушел, у меня лично, и у многих были опасения, что это может быть утеряно. И вот прошло уже сколько времени, и мы видим, что лучшие традиции предыдущего руководителя - команда Кернеса при Игоре Терехове продолжает. Вот эти лучшие традиции. Ничего не утеряно. Более того - показан новый уровень работы

Проекты, которые положительно оценивают харьковчане - это развитие общественного транспорта и строительство метро. Также горожане дают положительную оценку реализации проекта "Зеленый каркас города".

Вадим Карасев, директор Института глобальных стратегий

Команда Терехова, руководство города находится на передовых рубежах современных экологических трендов. Что очень важно. И не случайно, что Харьков претендует на звание лучшего мегаполиса Украины. Не должно быть возражений

Такие результаты, говорят специалисты, будут способствовать достойному проведению избирательной кампании, после которой у власти будет возможность реализовать и другие интересные проекты.





Агентство Телевидения Новости