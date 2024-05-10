росія не очікувала швидкої реакції від Великої Британії на свої погрози, але прорахувалася

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

МЗС Великої Британії вирішило вислати з країни аташе рф з питань оборони та позбавити статусу дипломатичних приміщень декількох об'єктів нерухомості рф. А ще запровадити нові обмеження на видачу російських дипломатичних віз, включно з обмеженням терміну перебування дипломатів рф у країні.

▶️ Лондон вдався до рішучих дій після офіційних погроз москви «атакувати військові об'єкти і техніку Великої Британії на території України та за її межами».

▶️ росія вже тривалий час погрожує західним країнам вчиненням агресивних дій та навіть ядерною зброєю.

▶️ Деструктивна поведінка рф у Європі не обмежується словами: агенти москви вчиняють диверсії проти підприємств і складів ОПК, вербують найманців, росія провадить токсичну пропаганду, намагається втручатися у національні вибори.

▶️ У кремлі звикли до безкарності і навряд очікували швидкої практичної реакції з боку Лондона.

▶️ Вітаємо рішучі кроки Великої Британії. Віримо у рішучість також і інших партнерів України. На жаль, москва розуміє лише мову сили, а все інше сприймає як прояв слабкості і заохочення до агресії.

Джерело: https://t.me/spravdi/38497

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