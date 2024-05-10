Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:09
Просмотров: 90

росія не очікувала швидкої реакції від Великої Британії на свої погрози, але прорахувалася

росія не очікувала швидкої реакції від Великої Британії на свої погрози, але прорахувалася

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

МЗС Великої Британії вирішило вислати з країни аташе рф з питань оборони та позбавити статусу дипломатичних приміщень декількох об'єктів нерухомості рф. А ще запровадити нові обмеження на видачу російських дипломатичних віз, включно з обмеженням терміну перебування дипломатів рф у країні.

▶️ Лондон вдався до рішучих дій після офіційних погроз москви «атакувати військові об'єкти і техніку Великої Британії на території України та за її межами».

▶️ росія вже тривалий час погрожує західним країнам вчиненням агресивних дій та навіть ядерною зброєю.

▶️ Деструктивна поведінка рф у Європі не обмежується словами: агенти москви вчиняють диверсії проти підприємств і складів ОПК, вербують найманців, росія провадить токсичну пропаганду, намагається втручатися у національні вибори.

▶️ У кремлі звикли до безкарності і навряд очікували швидкої практичної реакції з боку Лондона.

▶️ Вітаємо рішучі кроки Великої Британії. Віримо у рішучість також і інших партнерів України. На жаль, москва розуміє лише мову сили, а все інше сприймає як прояв слабкості і заохочення до агресії.

Джерело: https://t.me/spravdi/38497

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

російські хакери атакували урядову мережу Польщі
Сегодня 08:30    62
Хроніка падіння путінської росії
Сегодня 07:40    103
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.05.24 орієнтовно
Сегодня 07:33    95
Британський посол у Києві Гарріс прокоментував призначення колишнього головнокомандувача ЗСУ генерал Залужного послом України у Великій Британії
Сегодня 07:32    102
рф спекулює памʼяттю про Другу світову, щоб виправдати війну проти України
Сегодня 07:04    100
Окупанти вночі нанесли удари по Харкову
Сегодня 06:57    157
Аналітики стверджують, що атаки на російські НПЗ позитивно позначаються на світовому ринку нафти — Times
Сегодня 06:54    93
Оперативна інформація станом на 06.00 10 травня 2024 року щодо російського вторгнення
Сегодня 06:49    103
Посла росії в Польщі українці зустріли акцією у закривавленому одязі
Сегодня 06:45    109
«Карибський синдром». Захід запустив для кремля новий триллер
Сегодня 06:35    128
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 