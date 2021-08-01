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Харьковская штангистка Ирана Деха - вторая после рывка на Олимпиаде-2020 в Токио

Харьковская штангистка Ирана Деха - вторая после рывка на Олимпиаде-2020 в Токио

Украина и Харьков в предвкушении олимпийской медали, на которую замахнулась харьковская штангистка Ирина Деха.

Деха выступает на Олимпиаде в Токио в весовой категории до 76 кг.

В первом упражнении - рывке она результативно использовала две попытки из трех, показав в лучшей результат 113 кг.

Перед толчком Ирина Деха находится на втором месте. В рывке ее превзошла лишь соперница из Эквадора Нейхи Даххомес Баррера.

Агентство Телевидения Новости

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