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Харьковская штангистка Ирана Деха - вторая после рывка на Олимпиаде-2020 в Токио
Украина и Харьков в предвкушении олимпийской медали, на которую замахнулась харьковская штангистка Ирина Деха.
Деха выступает на Олимпиаде в Токио в весовой категории до 76 кг.
В первом упражнении - рывке она результативно использовала две попытки из трех, показав в лучшей результат 113 кг.
Перед толчком Ирина Деха находится на втором месте. В рывке ее превзошла лишь соперница из Эквадора Нейхи Даххомес Баррера.
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