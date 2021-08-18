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Иностранцы могут приехать в Украину, сделав одну дозу COVID-вакцины

Иностранцы могут приехать в Украину, сделав одну дозу COVID-вакцины

Кабинет министров Украины внес изменения в правила въезда иностранцев в страну на период пандемии COVID-19. В частности, теперь будут пускать с подтверждением не только полного курса вакцинации, но и после первой дозы. Об этом сообщается со ссылкой на материалы заседания правительства.

Согласно изменениям, для пересечения границы Украины иностранцам и лицам без гражданства нужен отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста на антиген, а также документ подтверждающий вакцинацию от COVID-19.

При этом будет приниматься иностранный COVID-сертификат, который подтверждает вакцинацию одной или несколькими дозами вакцин, которые включены в перечень Всемирной организации здравоохранения. Раньше нужно было подтвердить полный курс.

Агентство Телевидения Новости

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