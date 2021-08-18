Харьковская инспекция по парковке будет работать без выходных

В Харькове инспекция по парковке активизируется и обещает работать без выходных. А всё потому, что в последние дни они начали фиксировать значительное увеличение нарушений, из-за которых часто происходили дорожно-транспортные происшествия и образовывались пробки. Чаще всего водители оставляют машины под запрещающими знаками, в местах остановки общественного транспорта и на пешеходных переходах.

Алексей Бруслик, начальник отдела правового обеспечения Департамента территориального контроля и земельных отношений:

Городяни та гості міста у вихідні дні частіше порушують правила дорожнього руху, тому для того, щоб адаптуватися до цієї ситуації, інспекція з паркування змінює графік своєї роботи, стає більш гнучкішою. Це дозволить інспекторам з паркування виконувати свої обов’язки не тільки в робочі дні, але й у вихідні та святкові дні.

Сейчас в городе уже работают 42 парковщика в разных районах, со временем их штат будет увеличиваться. На всех парковочных зонах, уверяют в мэрии, установлены специальные щиты с инструкциями оплаты парковки и сам график работы. Что касается контроля, то инспекторы сканируют номерные знаки автомобилей. Если в программе оплаты нет, водителю придётся заплатить 100 гривен, однако законодательством действует льготный период. Поэтому в течении 10 дней можно погасить штраф всего за 50 гривен. Также накануне в саду Шевченко открылся семиэтажный паркинг, в котором обустроены 200 мест для парковки. Объект работает круглосуточно, за 1 час владелец автомобиля должен заплатить 5 гривен.

Алексей Бруслик, начальник отдела правового обеспечения Департамента территориального контроля и земельных отношений:

Це перший багаторівневий паркінг в Україні, муніципальний. Тому, якщо раніше, знаєте моральним таким виправданням для порушників правил зупинки та стоянки у місті було те, що у місті не було де припаркуватися і так далі. То, на сьогоднішній день, місто створює такі умови. Тому на території міста Харкова є змога вже паркуватися у центральній частині.

Всего за первое полугодие инспекция по парковке обнаружила более 40 000 нарушений правил остановки, стоянки и парковки. Если сравнить статистику за аналогичный период прошлого года, цифра увеличилась почти в четыре раза. В горсовете отметили, что из-за пандемии люди больше сидели дома и меньше передвигались по городу.

Агентство Телевидения Новости