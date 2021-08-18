Комфортные, современные и экологичные: в Харькове презентовали новые турецкие автобусы Karsan

Новый автобус производства турецкой компании Karsan сегодня впервые проехал 245-тем маршрутом, который соединяет центр города и Студгородок на Алексеевке. Пока этот рейс презентационный. Первым за руль новенькой машины сел водитель Иван Альбощий. Рассказывает, по сравнению с автобусами, которые курсируют по городу сейчас - разница действительно колоссальная. Мужчина работает водителем уже 8 лет.

Иван Альбощий, водитель

Для нашего города — это будет идеальный вариант. Менее шумный, менее затратный. По ходовой части мягкий. Очень удобно для людей с ограниченными возможностями. Я считаю, что это прорыв для города. Комфортно, удобно, идеальный обзор - вся машина как на ладошке видна

И такой муниципальный транспорт должен будет обеспечить стабильность и предоставлять возможность харьковчанам не зависеть от частных перевозчиков, которые плохо обслуживают некоторые маршруты или вообще покинули их, отмечает исполняющий обязанности мэра Игорь Терехов. По его словам, это совершенно новый подход к организации перевозок в городе. Автобусы оборудованы пандусами и валидаторами. Проезд в них можно будет оплатить карточкой Е-ticket, а в перспективе "Картой харьковчанина».

Игорь Терехов, и.о. городского головы Харькова

Частные перевозчики в свое время выиграли тендера, но поняли, что одни маршруты - рентабельные, другие - нерентабельные. Так вот, первые автобусы выйдут на маршруты, которые бросили частные перевозчики. Сегодня обращаются люди и говорят, что суббота и воскресение они не могут даже доехать, потому что туда вообще маршруты не ходят. Я хочу, чтоб у нас в городе транспорт был самый новый, я хочу, чтоб он ходил по расписанию, жители Харькова в комфортных условиях добирались на работу

Сегодня в Харьков привезли 29 автобусов турецкого производства -16 восьмиметровых и 13 шестиметровых. Они вмещают по 60 и 25 пассажиров соответственно. Большие будут эксплуатироваться на линиях со значительным пассажиропотоком, меньшие - на менее загруженных маршрутах.

На автобусы распространяется гарантия в два года от компании производителя, она же будет обеспечивать запчастями, рассказывает руководитель депо, где будут работать новые автобусы. Стоимость большого примерно 110 000 евро, маленького – 52 000, говорит Дмитрий Липовой.

Дмитрий Липовой, директор КП "Троллейбусное депо №2"

Они низкопольные, что дает возможность посадки людей с ограниченными физическими возможностями. Вторая особенность - это двигатели Евро-6. По сегодняшним экологическим стандартам - это самый высокий класс двигателя, вредные выбросы минимальные. Конечно же это автоматически тянет более низкий расход топлива

Так, до конца года в Харькове появится 150 новых автобусов с низким полом. Еще 350 машин будут собраны в Харькове.

На муниципальные маршруты автобусы производства турецкой компании Karsan планируют выйти уже в субботу. В первом пакете 14 направлений, но через несколько месяцев их количество должно возрасти до 40-ка. Это для того, чтобы охватить все районы города и за несколько лет обновить весь общественный транспорт Харькова.

Агентство Телевидения Новости