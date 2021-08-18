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Жительница Краснограда убила своего сожителя во время пьяной ссоры

Жительница Краснограда убила своего сожителя во время пьяной ссоры

Накануне в полицию обратилась 33-летняя жительница города Краснограда, которая сказала, что толкнула сожителя, после чего он упал и умер.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, при выезде на место полицейские обнаружили на теле мужчины ножевые ранения. Как оказалось, между сожителями возникла ссора во время застолья, в ходе которой злоумышленница несколько раз ударила 44-летнего мужчину кухонным ножом в область грудной клетки. От полученных травм он скончался.

Полицейские задержали женщину в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По данному факту открыто уголовное производство ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается.

Агентство Телевидения Новости

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